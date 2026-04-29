Esra'nın katil zanlısına verilen ceza bozuldu, aile karara tepkili

Esra Asena Demir cinayetinde katil zanlısı Mustafa Bangiz'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Olay, 29 Haziran 2023'te meydana geldi. İnşaat şirketi sahibi Mustafa Bangiz, Toroslar ilçesindeki evine geldiği, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı.

Otomobilde Bangiz ile Temir, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa Bangiz, Esra Asena Temir'e saldırdı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Temir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Bangiz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Bangiz tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HASTANE YERİNE YOL KENARINA BIRAKMIŞ

Mustafa Bangiz hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Temir'in aldığı ağır darbeler nedeniyle beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğine yer verildi. Bangiz'in, Temir'i hastaneye götürmek yerine yol kenarına bırakıp aile bireylerini aradığı ve onlar tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

YARGITAY MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bangiz'e kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Mustafa Bangiz'in avukatları üst mahkemeye itirazda bulundu.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin itiraz reddetmesi üzerine avukatlar bu kez dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi kararı bozarak Bangiz’in yeniden yargılamasına hükmetti.

Bozma kararında, "Suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu nitelikli kasten öldürme suçundan hüküm kurulması hukuka aykırı bulunmuştur." denildi. Yargıtay'ın bozma kararı üzerine Mustafa Bangiz, 6 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

ACILI ANNE TEPKİLİ

Esra Asena Temir'in annesi Asiye Temir ve Avukat Serdan Söylemez, karara tepki gösterdi. Asena'nın başına defalarca vurularak öldürüldüğünü kaydeden Söylemez, "Bu karar sadece bir dosya değildir, bu bir mesajdır. Bir insanı ağır bir şekilde darbetseniz bile öldürme kastı yok denilebilir. Buna sessiz kalamayız." dedi.

Anne Asiye Temir ise "Mersin'de verilen mahkeme kararıyla biraz olsun rahatladım, yüreğime su serpti. Ancak Yargıtay'ın kararı bozmasıyla benim evlat acım bin kat arttı. Benim kızım gitti, daha nice kızlar gitti. Bu çocuklarımıza yazık. Ben adalete güveniyorum. Böyle canileri bırakmasınlar." ifadesini kullandı.