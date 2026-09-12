Etrafa ateş açtı, polisi görünce kendini araca kilitleyip silahı başına dayadı

Diyarbakır ’ın Sur ilçesinde çevreye rastgele ateş açan A.F., polis ekiplerini görünce otomobiline binerek kendini kilitledi. Silahı başına dayayan şüpheli, uzun süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kırklar Dağı mevkisinde meydana geldi. A.F., henüz bilinmeyen nedenle yanında bulunan tabancayla çevreye ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye motosikletli Yunus timleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören A.F., otomobiline binerek kapıları kilitledi ve silahı başına dayadı.

Yunus timlerinin uzun süren ikna çabalarının ardından A.F. araçtan çıktı. Silahıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

A.F.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.