Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan ev hapsindeki bir kişinin lahmacun aşkı, başına iş açtı.

İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Kayseri ekipleri durumundan şüphelendikleri M.K. yönetimindeki otomobile “dur” ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan M.K., yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu M.K. yakalandı.

“NEFESİM KESİLDİĞİ İÇİN DEĞİL, EKİPLERİ YORMAMAK İÇİN DURDUM”

Yapılan kontrollerde M.K.'nın ev hapsinde olduğu belirlendi. Lahmacun almak için dışarı çıktığını söyleyen M.K., iyi niyetli olduğunu belirterek, nefesinin kesildiği için değil, ekipleri yormamak için durduğunu dile getirdi.

Ev hapsinde olmasına rağmen kurallara uymayarak lahmacun almaya çıkan M.K. hakkında işlem yapıldı.