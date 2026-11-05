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Evde çıkan yangında anne öldü, 2 oğlu hastaneye kaldırıldı

05.11.2026 15:35

Evde çıkan yangında anne öldü, 2 oğlu hastaneye kaldırıldı
DHA

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

DHA
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İzmir'de, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 23 yaşındaki Dılgıran Enç yaşamını yitirdi, çocukları Enver ve Aras Enç ise hastanede tedaviye alındı.

Torbalı'nın Yemişlik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. 

 

Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen Dılgıran Enç (23) ile oğulları Enver Enç (7) ve Aras Enç (8), Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

 

Durumu ağır olan Dılgıran Enç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enver ve Aras Enç kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

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