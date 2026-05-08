Evde sigara içmesi mahkeme kararıyla yasaklandı. İçerse cezaevine girecek

İstanbul'da bir aile mahkemesi, annesi tarafından şikayet edilen kişinin evde sigara içmesini yasakladı.

Annesi tarafından huzursuzluk çıkardığı ve sigara içtiği iddiasıyla evden uzaklaştırılması istenen kişi hakkında, bir ay süreyle açık alanları dahil olmak üzere evde sigara içmemesine karar verildi.

SİGARA İÇTİĞİ İÇİN RAHATSIZ OLDU

Çekmeköy'de yaşayan Ş.T, oğlu M.C.T'nin huzursuzluk çıkardığını, evde sürekli sigara içtiği için rahatsız olduğunu ve oğlunun eve yardımda bulunmadığını ileri sürerek, Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Anne, mahkemeye verdiği dilekçede, oğluyla mahkemelik olmak istemediğini vurgulayarak, sadece oğlunun evden biraz uzaklaşmasını istediğini kaydetti.

SİGARA İÇMESİ YASAKLANDI

Talebi değerlendiren Anadolu Aile Mahkemesi ise bir ay süreyle geçerli olmak üzere, M.C.T'nin annesine karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

YASAĞA EVİN AÇIK ALANLARI DA DAHİL

Mahkeme , M.C.T.'nin tedbir süresince açık alanları dahil olmak üzere evde sigara içmemesine hükmetti.

Kararda, tedbire uymadığı takdirde M.C.T. hakkında üç günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı belirtildi.