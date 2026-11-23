Yangın , Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin evinde stokladığı benzin , henüz belirlenemeyen bir nedenle parladı. Kısa sürede büyüyen alevler üç katlı apartmanı sardı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken bir yandan da kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti. Apartmanda yaşayanlar ve çevredeki vatandaşlar, hortumlarla su sıkarak ve kovalarla toprak dökerek yangını söndürmeye çalıştı.

Çatı katına kadar ulaşan alevlerin yayılması vatandaşların müdahalesiyle engellenmeye çalışılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri müdahale etti.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Apartmanda mahsur kalan 5 kişi bir bir çıkarılırken, kendisini odaya kilitleyen ve yoğun dumandan etkilenen bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında fark edildi. Baygınlık geçiren vatandaşı itfaiye ekipleri sırtlarında taşıyarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Yangın sebebiyle 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre benzinden kaynaklandığı öğrenilen yangının kesin çıkış nedeni ise itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.