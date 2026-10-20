Eve gizlice girdi, kendisini terk eden kadını ve annesini bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Tuğçe P., dini nikahla birlikte yaşadığı Furkan D. ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti.

Sabah saatlerinde eve gizlice giren Furkan D., yatakta bulunan Tuğçe P.'ye bıçakla saldırdı. Kızını korumaya çalışan anne Gülşen P. de saldırı sırasında bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri adreste yapılan yaralı anne ve kızı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tuğçe P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, olayı fark eden komşuların darbettiği Furkan D., Battalgazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.