İzmir'in Buca ilçesinde, polisin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlediği operasyonda 190 bin sentetik hap ile 11 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine belirlenen adrese dün 22.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Operasyonda 190 bin sentetik hap ile 37 bin adet hap üretilebilecek 11 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin R.K. (40), M.Ü. (31) ve Y.Y. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi