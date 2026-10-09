Evin çatısına araba düştü. Sürücü yaralandı
09.10.2026 23:58
Son Güncelleme: 09.10.2026 23:59
Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sarıyer'de tek katlı evin çatısına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İstanbul Sarıyer'deki Kocataş Mahallesi Semih Sancar Caddesi'nde seyreden B.C.V'nin idaresindeki 34 PFC 251 plakalı hafif ticari araç yolun aşağısında bulunan tek katlı evin çatısına düştü.
Kazada aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ekiplerin çalışmalarıyla araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.