Evinin yolunu kaybeden 76 yaşındaki kadını polisler evine götürdü

Kayseri ’de gece saatlerinde evinin yolunu bulamayan 76 yaşındaki Müncibe E., devriye gezen polis ekiplerinin yardımıyla evine ulaştırıldı. Yaşlı kadın, kendisine yardımcı olan polisleri kahve içmeye davet etti.

Melikgazi ilçesinde saat 03.00 sıralarında devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri, sokakta tek başına dolaşan Müncibe E.’yi fark etti.

Kadınla konuşan ekipler, yalnız yaşadığını ve evinin yolunu kaybettiğini öğrendi. Kimlik ve adres sorgulaması yapan polisler, Müncibe E.’nin evini belirledi.

Polis aracına alınan Müncibe E., güvenli şekilde evine götürüldü. Kendisine yardımcı olan ekiplere teşekkür eden yaşlı kadın, “Oturun ağırlayayım, kahve yapayım ben size” diyerek polisleri evine davet etti.

Ekipler ise Müncibe E.’ye teşekkür edip helallik aldıktan sonra görevlerine döndü.