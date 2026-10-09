“Evinizi de sizi de yakacağım” dedi, eski eşinin evini ateşe verdi

Kırıkkale ’de eski eşinin yaşadığı eve giderek tehditler savuran U.Ö. (35), ardından binayı ateşe verdi. Yangın sırasında evde bulunan, aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 5 kişi dışarı çıkarak kurtuldu. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre U.Ö., boşandığı eşi E.A.’nın (32) yaşadığı eve gelerek, “Evinizi de sizi de yakacağım” diye tehdit etti. Ardından evi ateşe veren şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Alevlerin yükseldiği evde bulunan E.A., annesi S.A. (50), anneannesi A.İ. (66), dayısı A.İ. (45) ve 8 yaşındaki oğlu kendilerini dışarı atarak yangından kurtuldu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Eski eşiyle aralarındaki hukuki sürecin devam ettiğini belirten E.A., elektronik kelepçe uygulanmasına ilişkin tedbir kararı bulunduğunu ifade ederek şüpheliden şikâyetçi oldu.

Olayın ardından harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yangının çıktığı evde delil topladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.