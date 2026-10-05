Evlerinde ölü bulunmuşlardı. Tartıştıkları komşu gözaltında

Bursa ’nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (60) ile eşi Asiye Kara (60), evlerinde kesici aletle ve başlarına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çiftin bir süre önce tartıştığı komşusu gözaltına alındı.

Olay, Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Vural ve Asiye Kara’yı hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede çiftin kesici aletle ve başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Çiftin yakınlarının bilgisine başvuran polis, Kara ailesinin bir süre önce tartıştığı komşusunu cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Vural ve Asiye Kara’nın cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.