Eylem Tok'un avukatlarından mahkemeye başvuru: Yakalama kararı kaldırılsın

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçıran Eylem Tok 'un avukatlarından yeni bir hamle geldi.

ABD'de tutuklu bulunan Tok'un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

TÜRKİYE'YE DÖNÜP DURUŞMAYA KATILACAĞINI BİLDİRDİLER

Mahkemeye sunulan dilekçede, Tok'un Türkiye 'ye iade edilmesine ilişkin karara karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği ve Türkiye'ye dönerek duruşmaya katılacağı belirtildi.

Avukatlar, dilekçelerinde şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkil Türkiye'ye geldiğinde mahkemenizce yapılacak olan duruşmada hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmek gerekmiştir. Bu doğrultuda müvekkil hakkında uygun görülecek nakdi teminat ve aynı kanun maddesinde düzenlenen diğer tedbirler uygulanmak üzere adli kontrolle salıverilmesine karar verilmesini talep ediyoruz."

ACİ AİLESİNDEN İTİRAZ: SOMUT BİR ADIM ATILMADI

Eylem Tok'un avukatlarının başvurusuna, hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesinden itiraz geldi.

Ailenin avukatı Hacı Orhan, mahkemeye sunduğu dilekçede, Tok'un Türkiye'ye döneceğine ve iade kararına yönelik istinaf başvurusundan vazgeçeceğine ilişkin açıklamaların henüz gerçekleşmiş somut işlemlere dayanmadığını vurguladı.

Dilekçede, "Sanık müdafinin dilekçesinde yer verdiği bu açıklamalar, henüz gerçekleşmiş somut işlemlere değil, sanığın ileride yerine getireceğini beyan ettiği hususlara dayanmaktadır" denildi.

"TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİNİN GARANTİSİ YOK"

Tok'un Türkiye'ye döneceği yönündeki beyanların yeterli olmadığını savunan Aci ailesinin avukatı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı ve mahkemeniz huzurunda hazır bulunacağı yönündeki beyanlar da geleceğe yönelik beyanlardan ibarettir. Bu beyanların varlığı, sanığın Türkiye'ye kesin olarak döneceğini veya yargılama sürecinde hazır bulunacağını garanti etmemektedir."

Aci ailesinin avukatı, mevcut hukuki durum ve yargılamanın güvenliği açısından yakalama kararının kaldırılmasının uygun olmadığını belirterek, Tok'un yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönündeki taleplerin reddedilmesini istedi.