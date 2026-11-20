Eyüpsultan'da iki İETT otobüsü çarpıştı, 4 kişi yaralandı
20.11.2026 12:49
Kazada 4 kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da durağa yanaşan İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eyüpsultan'da iki İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, durağa yanaşan İETT otobüsüne arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 3 yolcu ve 1 otobüs şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otobüsler, trafiğin yeniden açılması için yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.