Eyüpsultan'da oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen U.M.T., silahla iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Ensar Sever, Enes S. (34), Onur G. (30), Onur H. (27) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki Ensar Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan U.M.T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan aramalarda, 15 yaşında olduğu belirlenen şüphelinin olayda kullandığı düşünülen ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.