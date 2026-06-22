Eyüpsultan'da pastanede gaz kaçağı. 5 çalışan bayıldı, ekipler olay yerinde
22.06.2026 16:16
DHA
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Eyüpsultan'da bir pastanenin bodrum katındaki imalathanede çalışan 5 kişi, doğal gaz kaçağından etkilenerek bayıldı.
İstanbul Eyüpsultan'daki bir pastanede meydana gelen doğalgaz kaçağından 5 kişi etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
DHA
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Çevredekilerin müdahalesiyle pastaneden çıkarılan işçilere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sürerken pastanenin bulunduğu 4 katlı bina tedbiren tahliye edildi.