Eyüpsultan'da pastanede gaz kaçağı. 5 çalışan bayıldı, ekipler olay yerinde

22.06.2026 16:16

Eyüpsultan'da pastanede gaz kaçağı. 5 çalışan bayıldı, ekipler olay yerinde
DHA

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

DHA
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Eyüpsultan'da bir pastanenin bodrum katındaki imalathanede çalışan 5 kişi, doğal gaz kaçağından etkilenerek bayıldı.

İstanbul Eyüpsultan'daki bir pastanede meydana gelen doğalgaz kaçağından 5 kişi etkilendi. 

 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. 

DHA

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Çevredekilerin müdahalesiyle pastaneden çıkarılan işçilere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti.

 

Ekiplerin çalışması sürerken pastanenin bulunduğu 4 katlı bina tedbiren tahliye edildi.