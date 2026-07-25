Eyüpsultan'da yolcu otobüsü otomobile çarptı. Şoför otobüste sıkıştı, çok sayıda yaralı var
25.07.2026 09:02
DHA
İstanbul Eyüpsultan'da yolcu otobüsü ve otomobil kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Eyüpsultan Bahariye Caddesi'nde Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otobüs önce seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme direğine çarptı.
Kazada, şoför otobüste sıkıştı.
Yaralıların olduğu bildirilirken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.