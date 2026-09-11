Ezgi Apartmanı sanıklarına 8’er yıl hapis ve tahliye

11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat 2023 depremlerinin simgelerinden biri haline gelen, 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili 2’si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, esas hakkında mütalaasını sunan savcı tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

15 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Binanın zemin katındaki pastanede kolon kestikleri belirlenen ve "olası kastla öldürme", "olası kastla yaralama" suçlarından ayrı ayrı 876 yıl 6 ay hapisleri istenen işletmeciler Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığın da adli kontrolle tahliyesine karar veren mahkeme, pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı’nın ise beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca, binanın fenni mesulü Mehmet Tekin’e 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çiftaslan, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci, inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı’ya 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Heyet dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri mimar Mehmet Dişçeken ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi’nin de beraatine hükmetti.