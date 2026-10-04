Faili meçhul cinayeti bin 750 saatlik görüntü çözdü

Şüpheli M.C.D'nin savcılıkta yeniden alınan ifadesinde, Fehmi Lup ile aralarında sigara vermemesi nedeniyle tartışma çıktığını, kendisine bıçakla saldırdığını, kendisinin de maktule sarılması sonrası bıçağın kalbine saplandığını iddia etti.

BAKAN GÜRLEK: VAZGEÇMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 yıldır faili meçhul olan Fehmi Lup dosyasında kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanlarının yeniden değerlendirildiğini, olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D'nin tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek "Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse; hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.