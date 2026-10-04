Faili meçhul cinayeti bin 750 saatlik görüntü çözdü
04.10.2026 05:27
Son Güncelleme: 04.10.2026 05:29
Kayseri'de 3 yıl önce mezarlıkta işlenen ve faili meçhul kalan cinayetin şüphelisi, polisin bin 750 saatlik kamera incelemesi ve teknik çalışması sonucu yakalanıp tutuklandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 9 Ekim 2023'te, yüzde 84 engelli 34 yaşındaki Fehmi Lüp asri mezarlıkta bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Aradan geçen 3 yılda, soruşturma sonuçsuz kaldı, fail bulunamadı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşıma göre, cinayet büro ekipleri, faili meçhul cinayeti aydınlatmak için özel ekip kurarak dosyayı raftan indirdi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, mezarlık ve çevresindeki kameraların kaydettiği bin 750 saatlik görüntüyü detaylıca inceledi. Teknik ve fiziki takip sonucu, cinayeti işlediği belirlenen 26 yaşındaki M.C.D., saklandığı adresin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yüzde 84 engelli 34 yaşındaki Fehmi Lüp 9 Ekim 2023'te öldürüldü.
Şüpheli M.C.D'nin savcılıkta yeniden alınan ifadesinde, Fehmi Lup ile aralarında sigara vermemesi nedeniyle tartışma çıktığını, kendisine bıçakla saldırdığını, kendisinin de maktule sarılması sonrası bıçağın kalbine saplandığını iddia etti.
BAKAN GÜRLEK: VAZGEÇMEYECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 yıldır faili meçhul olan Fehmi Lup dosyasında kamera görüntüleri, baz verileri ve yeni tanık beyanlarının yeniden değerlendirildiğini, olayla bağlantısı tespit edilen M.C.D'nin tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek "Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkânlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yıl da geçse, 39 yıl da geçse; hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.