Bir restoran zincirinin şubesine bir anne ve kızının "fakir gözüktükleri" için içeriye alınmadığı iddia edildi.

YEMEK ISMARLAMAK İSTEDİ

Bir hamburger zincirinin şubesinde yaşanan olay, tartışmaya neden oldu. İddiaya göre, bir kişi maddi durumu iyi olmayan anne ve kızı için restoranın sipariş ekranı üzerinden yemek satın aldı ve fişi aileye verdi. Aynı kişi, kendi siparişini de ödeyip aileyle birlikte sıraya girdi.

Ancak iddialara göre, restoran çalışanları yalnızca yardımda bulunan kişi için tepsi hazırlarken, anne ve kız için servis tepsisi hazırlamadı. Siparişi veren kişi yaşanan bu durumun nedenini sordu. Yardım etmek isteyen, iddiaya göre, çalışanlardan “Onlar restoranda yiyemez, onlara paket servis hazırlayabiliriz” cevabını aldı.

Bunun üzerine siparişleri veren kişi, restoran yöneticisiyle görüşmek istedi. İddiaya göre restoran yöneticisi, “Kurallarımız var, öyle herkesi içeri alamayız” yanıtını verdi.

TEPKİ ÜZERİNE SERVİS YAPILDI BAKANLIK SORUŞTURUYOR

Yaşanan bu olaya diğer müşteriler de tepki gösterdi ve en sonunda aileye de servis yapıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaplan, şu açıklamayı yaptı:

"Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen ‘müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma’ konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz. Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."