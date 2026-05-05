Bir restoran zincirinin şubesine bir anne ve kızının "fakir gözüktükleri" için içeriye alınmadığı iddia edildi.

YEMEK ISMARLAMAK İSTEDİ

Bir hamburger zincirinin şubesinde yaşanan olay, tartışmaya neden oldu. İddiaya göre, bir kişi maddi durumu iyi olmayan anne ve kızı için restoranın sipariş ekranı üzerinden yemek satın aldı ve fişi aileye verdi. Aynı kişi, kendi siparişini de ödeyip aileyle birlikte sıraya girdi.

Ancak iddialara göre, restoran çalışanları yalnızca yardımda bulunan kişi için tepsi hazırlarken, anne ve kız için servis tepsisi hazırlamadı. Siparişi veren kişi yaşanan bu durumun nedenini sordu. Yardım etmek isteyen, iddiaya göre, çalışanlardan “Onlar restoranda yiyemez, onlara paket servis hazırlayabiliriz” cevabını aldı.

Bunun üzerine siparişleri veren kişi, restoran yöneticisiyle görüşmek istedi. İddiaya göre restoran yöneticisi, “Kurallarımız var, öyle herkesi içeri alamayız” yanıtını verdi.

TEPKİ ÜZERİNE SERVİS YAPILDI

Yaşanan bu olaya diğer müşteriler de tepki gösterdi ve en sonunda aileye de servis yapıldı.

İDARİ PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı , konuya ilişkin sosyal medya hesabından "Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez." diyerek açıklama yaptı.

Böyle bir hareketin vicdanen kabul edilemez olduğu gibi ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmadığına vurgu yapılan açıklamada "Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restorana denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Olaya ilişkin "Haksız Ticaret Uygulama" kapsamında tutanak tutulduğunun ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."