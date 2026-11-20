Bünyesinde çok sayıda fast food markası bulunan bir şirketin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) faaliyetleri üzerinden 100 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sahte ödeme belgeleri düzenleyerek şirketin Türkiye 'deki merkezinden KKTC'ye para aktarılmasını sağladıkları belirlendi.

Paranın izini kaybettirmek için Türkiye'deki 3 paravan şirket ve aile yakınlarına ait banka hesaplarını kullandıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye merkezli şirket, şubat ayında 36 yaşındaki Batuhan D.'yi yönetici olarak KKTC'ye gönderdi. Batuhan D., mart ayında sahte ödeme belgeleri düzenleyerek şirketin Türkiye'deki merkezinden milyonlarca lira ödeme aldı.

Şirket tarafından yapılan incelemede ödeme belgelerinin sahte olduğu ve Batuhan D.'nin gerçekte sunulmayan hizmetler karşılığında toplam 100 milyon lira ödeme aldığı belirlendi. Bunun üzerine şirket, hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Batuhan D.’nin, söz konusu paraları Emre G. ve Emre A. üzerinden Türkiye’de daha önceden kurulan 3 paravan şirket üzerinden dolaşıma soktuğu belirlendi.

Banka hesaplarında daha önceden haciz işlemleri bulunduğu öğrenilen şüphelilerin, kendi hesapları yerine aile yakınlarının banka hesaplarını kullandığı tespit edildi.

Yaklaşık 100 milyon liranın, 3 paravan şirket üzerinden Emre G.’nin aile yakınlarının hesaplarına aktarılarak defalarca kez transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

11 şüpheli gözaltına alındı.

14 MİLYON LİRAYI BAHİS SİTELERİNDE HARCADIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, dolandırıcılığa konu 100 milyon liranın yaklaşık 70 milyon lirasının KKTC'ye, Batuhan D.’ye geri gönderildiği belirlendi. Paranın bir bölümünün Türkiye’deki şüphelilere komisyon olarak ödendiği, yaklaşık 20 milyon liranın hacizli borçların kapatılmasında kullanıldığı tespit edildi. Batuhan D.’nin ayrıca yaklaşık 14 milyon lirayı Türkiye’de yasal faaliyet gösteren bazı bahis sitelerinde harcadığı öğrenildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

Şirketin ihbarı üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerini ve para transferlerine ilişkin hesap hareketlerini tespit etti.

İstanbul merkezli Hatay, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı kadın 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin Hatay'da, Batuhan D.'nin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tutuklu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.