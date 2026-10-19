Fatih'te 3 katlı bir binanın terasında çıkan yangın, bitişikteki apartmana sıçradı

Yangın , saat 12.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın terasında henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri her iki binadaki vatandaşları kontrollü şekilde tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, iki binanın çatı katında hasar oluştuğu belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.