Fatih'te uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi. Piyasa değerinin 4 milyon 425 bin lira olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 2 Kasım Pazartesi günü Fatih'te yaşandı. Bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşan Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 şüpheli gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON 425 BİN LİRA

Evde yapılan aramalarda 2 kilo 950 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 66 bin 100 lira ele geçirildi. Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 4 milyon 425 bin lira olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.