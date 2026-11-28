İstanbul Fatih 'te bir kuyumcunun kepenk kilidini kıran şüpheliler, iş yerindeki yaklaşık 4 kilogram altın ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında beş şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu , 30 Eylül’de soyuldu. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kuyumcunun kepenk kilidini kırarak içeri girdiğini belirledi.

Görüntülerde, içeri giren 2 şüphelinin vitrindeki yaklaşık 4 kilogram altın ziynet eşyasını alarak dışarıda bekleyen suç ortaklarıyla birlikte kaçtığı görüldü.

ÖNCE 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçarken kullandığı otomobil , Başakşehir’de bir ara sokakta terk edilmiş halde bulundu. Aracı temin ettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece’de tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden M.A.’nın, daha önce işlediği suçlardan dolayı hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.