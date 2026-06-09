Ferdi Zeyrek davası. Kamu görevlileri iddianamesi ana davayla birleştirildi

Manisa 'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek 'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan ek bilirkişi raporunda 6 kamu görevlisi kusurlu bulundu. Yunusemre Belediyesinde görevli 6 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilmesine karar verildi.

6 kamu görevlisi arasında İmar ve Şehircilik Şube Müdürü, 1 yapı belge görevlisi, 2 tekniker ve 2 inşaat mühendisi yer alıyor. İddianamede görevlilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları olduğu tespiti yer aldı. Bu nedenle Zeyrek'in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına neden oldukları belirtildi.

6 belediye çalışanı hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderilen yeni iddianame, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

ANA DAVADA 10 SANIK

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran 2025'te havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili iddianamede, 2'si tutuklu 10 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.