Feribot faciası. Hataylı iki kardeşten haber yok
31.08.2026 06:53
Kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na giderken alabora olan ve ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiği feribotun yolcularından Hataylı Mahmut ve Mustafa Demir kardeşler hala kayıp.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndaki yolcu feribotu faciasının ardından kayıp 18 kişiyi arama çalışması sürüyor. Kayıp veya yaralı yakınlarının bekleyişi de sürüyor.
8 kişinin cansız bedenine ulaşılan arama-kurtarma çalışmalarında ulaşılamayan 18 kişi arasında, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran Mahallesi’nde ikamet eden Mahmut Demir ile kardeşi Mustafa Demir’in de olduğu öğrenildi. Çalışmak için gittikleri Kıbrıs'tan izin için memleketlerine dönmek üzere gemiye bindikleri belirtilen 2 kardeşten henüz bir haber alınamadı. Demir ailesi, Reyhanlı'daki evlerinde umutlu ve endişeli bekleyişini sürdürüyor.
'3 AY ÖNCE ÇALIŞMAYA GİTMİŞLERDİ, İZNE GELİRKEN BU OLAY YAŞANDI'
Kayıp kardeşlerin kuzeni Ahmet Demir, olayın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Olayı saat 14.00 sıralarında duyduk. Sadece geminin battığını öğrendik, daha sonra kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadık. Yetkililerden ricamız bize net bir bilgi vermeleri. Annesi ve babası perişan halde, çok üzgünler. İkisi de 3 ay önce çalışmak için Kıbrıs'a gitmişlerdi. Memlekete izine gelirken bu talihsiz olay meydana geldi.”
"KAPILARI KAPATTILAR ÇIKAMADIK"
Öte yandan gemiden kurtarılanlar arasında yer alan 17 yaşındaki Deniz Özpolat o anlarda yaşanan paniği ve bir taraftan kendi canlarını kurtarmaya çalışırken diğer yandan nasıl diğer kazazedelere yardım ettiklerini anlattı.
"Gemi ilk başta dalgaların içinde sekerek gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı." diyen Özpolat, personelden Sahil Güvenlik'i aramalarını istediklerini ancak "Herhangi bir sorun yok" yanıtı aldıklarını söyledi.
Can yeleklerini bulamadıklarını ifade eden Deniz Özpolat yaşananları şöyle anlattı: "Çıkış kapısına ilerledik. İzdiham yaşandı. Üzerimize kapıları kapattılar ve çıkamadık. Sonradan açtılar. Suya atladık. Gemi sonradan batmaya başladı, önce yan yattı. Camı kırıp insanları kurtardık. Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. Onları kurtardık. Botlara aldık. Yaşı çok küçük bir bebek de vardı..."