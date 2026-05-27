Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı. 6 şüpheli tutuklandı

Muğla'da, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin ardından 2 şüphelinin daha götürülmesiyle zanlı sayısı 6'ya yükseldi.

Zanlılar, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ayağından yaralanmış ve tedaviye alınmıştı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen suça sürüklenen çocuk zanlı ve onunla birlikte hareket eden, kaçmasına yardım eden 5 kişi kaçtıkları Bodrum'da gözaltına alınmıştı. Şüphelinin giydiği kıyafet ve kullandığı seri numarasız tabanca ise Fethiye Karaçulha Mahallesi'ndeki otluk alanda bulunmuştu.