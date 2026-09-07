Fethiye'de 16.2 milyon metreküp dip çamuru temizleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz ekosistemini tehdit eden 16.2 milyon metreküp dip çamurunu temizlendiğini açıkladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını ifade etti.

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16.2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz."