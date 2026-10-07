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Fethiye'de rekor: 94 yaşındaki tatilci, yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu

07.10.2026 10:44

Fethiye'de rekor: 94 yaşındaki tatilci, yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu
DHA

O anlar aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

DHA
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Almanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Yakup Kaya (94), ilk kez yamaç paraşütü yaptı. Pilot Burak Pınar eşliğinde uçuşunu gerçekleştiren Kaya, yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu.

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Yakup Kaya, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki pistten pilot Burak Pınar eşliğinde yamaç paraşütüyle havalandı. 

 

Gökyüzünde keyifli anlar yaşayan Kaya'nın uçuşu, aksiyon kamerasıyla kaydedildi. 

 

Kalkışın rahat geçtiğini söyleyen Kaya, havadayken kollarını açarak, “Paraşütü ben idare ediyorum” dedi. 

 

Uçuşun ardından duygularını dile getiren Kaya, “Ömrüm boyunca böyle güzel bir anı olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun” diye konuştu. 

 

Uçuşunu tamamlayan Kaya, 94 yaşında yamaç paraşütü yapan en yaşlı kişi oldu.

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