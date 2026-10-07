Fethiye'de yamaç paraşütü kazası. Kayalıklara sert iniş yapan Rus turist hayatını kaybetti

Olay, saat 10.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın bin 900 metre pistinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğitim uçuşu gerçekleştirmek amacıyla Babadağ'a gelen Aleksandr Kishenet (37), tekli yamaç paraşütü uçuşu sırasında kayalık bölgeye sert iniş yaptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Kayalık alanda bulunan Kishenet, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kishenet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından cenaze nakil aracı Babadağ'a geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kishenet'in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi.