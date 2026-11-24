FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon. 20 gözaltı
24.11.2026 10:35
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Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı'na personel yerleştirme faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığına personel yerleştirme faaliyetine yönelik soruşturmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.
KOM Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında bugün Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturmada, gizli tanık Albatros'tan elde edilen veriler doğrultusunda 20 şüpheli tespit edildi.
Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.