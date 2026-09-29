FETÖ’nün emniyet yapılanmasına operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ emniyet mahrem imamları soruşturmasının beşinci dalgasında 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, ‘Garson’ kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta haklarında Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR) veri kaydı bulunan şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ilişkin tespitler arasında, örgütün mahrem yapılanmalarındaki kişilerle irtibat, Bank Asya hesap hareketleri, örgüte yakın kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para gönderimi ile ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale ve Gaziantep’te 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında işlem yapılan 20 şüphelinin tamamı yakalandı. Şüphelilerden 5’inin aktif kamu görevlisi, 4’ünün kamu görevinden ihraç edildiği, 11’inin ise özel sektör çalışanı olduğu bildirildi.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.