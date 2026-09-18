FETÖ’nün 'gaybubet evleri'ne yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı
18.09.2026 16:48
Soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı.
Ankara’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada 'gaybubet evleri'nde saklandıkları ve örgüte finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gaybubet evlerinde saklandıkları, bu evlerde saklanan şahıslara finansal destek sağladıkları ve yardımda bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen, ayrıca bu evlerde saklanan şahıslara finansal destek sağladıkları ve yardımda bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 7 şüphelinin tamamı tutuklandı.
Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.