FETÖ’nün 'gaybubet evleri'ne yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gaybubet evlerinde saklandıkları, bu evlerde saklanan şahıslara finansal destek sağladıkları ve yardımda bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen, ayrıca bu evlerde saklanan şahıslara finansal destek sağladıkları ve yardımda bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 7 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.