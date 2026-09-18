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FETÖ’nün 'gaybubet evleri'ne yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı

18.09.2026 16:48

FETÖ’nün 'gaybubet evleri'ne yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı

Soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı.

İHA
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Ankara’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada 'gaybubet evleri'nde saklandıkları ve örgüte finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gaybubet evlerinde saklandıkları, bu evlerde saklanan şahıslara finansal destek sağladıkları ve yardımda bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

7 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

 

Yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen, ayrıca bu evlerde saklanan şahıslara finansal destek sağladıkları ve yardımda bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

 

Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 7 şüphelinin tamamı tutuklandı.

 

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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