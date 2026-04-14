FETÖ'nün gizli sınav kamplarına operasyon. 17 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ ) yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü tarafından ders çalışma adı altında oluşturulan hücresel yapılarak operasyon yapıldı.

Şüphelilerin örgüte destek olan yurtlarda yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kampına katıldıkları belirlendi.

Yine aynı dosyadaki şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları ve Bank Asya hesapları da olduğu tespit edildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bingöl, Bursa, Çorum, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Ordu ve Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan 15'inin kamu görevlisi olduğu öğrenildi.