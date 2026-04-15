FETÖ'nün sivil yapılanmasına yeni operasyon. Altı gözaltı kararı

15.04.2026 09:10

Anadolu Ajansı

Gözaltı kararı veren şüphelilerin ByLock kullandığı belirlendi.

DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada altı şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yürütülüyor.

 

Soruşturma kapsamında, örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen altı şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram