FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe ile bağlantılı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a suikast timinde yer alan Burkay Karatepe ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Karatepe, darbe girişiminden 10 yıl sonra saklandığı Afyonkarahisar'da yakalanmıştı .

MADDİ YARDIM YAPANLARA OPERASYON

FETÖ mensubu Karatepe'den ele geçirilen dijital materyallerde inceleme yapıldı.

Bunun üzerine Karatepe'nin firari olarak arandığı dönemde kendisine maddi yardımda bulunduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da beş, Eskişehir'de beş olmak üzere toplam 10 adrese 4 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÖZALTINDAKİ 10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için soruşturmanın sürdüğü Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.