'Fidan Hoca' olarak bilinen sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Fidan Hoca” olarak bilinen Fidan Atalay hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Atalay’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım, video ve fotoğrafların “müstehcenlik” suçunu oluşturduğunu değerlendirdi.

Atalay’ın bu içeriklerden gelir elde etmesi nedeniyle ayrıca “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlaması da soruşturma kapsamına alındı.

Başsavcılığın talebi üzerine Fidan Atalay, İzmir’de gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.