Fidan'dan diplomasi çağrısı. "Artık bu savaş taşınamaz"

ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , temaslarına ilişkin AA ve TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Küresel ve bölgesel krizlerin çözümüne yönelik güncel konuların kapsamlı şekilde ele alınması bakımından G20 toplantısının yerinde ve zamanında yapılmış bir buluşma olduğunu belirten Fidan, verimli bir fikir alışverişi ortamının oluştuğunu kaydetti.

İkili temasları kapsamında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun yanı sıra Rusya, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika, Almanya ve Japonya'nın bakanlarıyla da bir araya geldiğini kaydeden Fidan, "Gerçekten de Türkiye , uluslararası platformda sözüne ihtiyaç hissedilen bir aktördür." dedi. Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dış politikadaki performans, öncü rol, bu platformlarda etkisini en yakından hissettiğimiz bir değer bizim için." ifadesini kullandı.

DİPLOMASİ VURGUSU

ABD ile İran arasındaki gerilimi de değerlendiren Fidan, "Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına neden olan ihtilafın da bir an önce ortadan kalkması lazım ki bu kritik ticaret yollarının açılması gerçekleşsin." ifadesini kullandı. Bakan Fidan, şöyle konuştu: "Amerika-İran konusunda yürüyen görüşmeler nasıl ilerleyecek, yeniden bir çatışma olacak mı, olmayacak mı, bu konuda bir bekleyiş ve merak var. Hemen hemen masa etrafındaki tüm ülkeler yeniden bir çatışmanın olmaması ve diplomasiye sürekli şans verilmesi konusunda hemfikir olmuş durumdalar."

"ANLAŞMA ZORUNLU"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yaklaşık 5 yıldır sürdüğünü anımsatan Bakan Fidan, savaşın yalnız Avrupa ekonomilerine değil, tüm dünyaya kayda değer zararlar verdiğini ifade etti: "Hürmüz Boğazı'nın da kapanmasıyla beraber bu etki, çarpan etkisiyle beraber çok daha ileri noktaya taşındı. Artık insanlar hem enerji hem diğer hususlarda, ticaretin aksaması konusunda oluşan maliyetin ne olduğunu tam hesaplayamıyor."

"Şimdi tabii bu maliyetlerin artık durdurulması lazım. Bu savaş başlayalı yaklaşık 5 yıl olmuş. Artık bu savaş taşınamaz." diyen Dışişleri Bakanı Fidan şöyle devam etti: "Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna, büyük bir fedakarlıkta bulunarak bir anlaşmaya varmak zorundalar. Avrupa ile Rusya arasında yapıcı ilişkinin yeniden tanımlanması gerekiyor barıştan sonra. Çünkü Ukrayna'nın yapacağı Rusya ile bir barış, sadece iki ülke arasında olmayacak. Avrupa ile Rusya'nın da bir manada barışmaya ihtiyacı var, belli ilişkileri tekrar başlatmaya ihtiyacı var."