Fidan'dan Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye mesajı. "Önümüzde çok güzel günler var"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Diyarbakır 'da vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti.

Fidan merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'de cuma namazını kıldı ardından da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Dışişleri Bakanı Fidan, sürecin meclis çatısı altında, diyalog yoluyla sürdürüleceğini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin en önemli icraatının, 12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Fidan

"Ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah biz artık çok uzun zaman önce gerçekten nihayete ermesi gereken bir sorunun sonuna gelip, bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanını medeni bir şekilde, bütün dünyanın yaptığı gibi, Meclis’in çatısı altında, başka siyasal platformlarda, şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götüreceğiz.

Kimlik inkarı yapan zihniyetin değişmesini "siyasal devrim" olarak niteleyen Bakan Fidan şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız inşallah başımızda olduğu sürece hizmetlerimiz aksamadan devam edecek. İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı, artık her şeyin medeni bir şekilde anlaşarak konuşarak halledildiği bir ortama da döndüğümüz andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma ve ekonomik durumun kat ve kat üstünde bir performans sergileyeceğimizi gerçekten görüyorum. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum."