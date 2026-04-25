Firari hükümlü gizli bölmeden çıktı
25.04.2026 03:31
Son Güncelleme: 25.04.2026 03:38
Kocaeli'de hakkında değişik suçlardan 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" gibi suçlarından hakkında 26 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B.'nin yerini belirledi.
Adrese operasyon yapan polis ekipleri, yatak odasında bulunan şifonyerin arkasındaki gizli bölmede saklanan H.B.'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.