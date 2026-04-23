Firari müteahhit Tayland'da yakalandı. Binası 40 kişiye mezar olmuştu

NE OLMUŞTU?

Adana 'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı Saim Bey Apartmanı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı.

Yerle bir olan apartmanda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Depremin ardından apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik kaçtı.

Soruşturma kapsamında Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.

Binada annesi, babası ve kardeşi ile birlikte 12 yakınını kaybeden Seda Fidancan, "Binanın raylı sistem, sağlam ve depreme dayanıklı olduğunu söyleyince satın aldık. Bina ilk sarsıntıda yıkıldı" demişti.

Firari sanık Eda Aybaba Çelik, savunmasında İngiltere'deki yerleşik düzeni nedeniyle Türkiye 'ye gelmesinin mümkün olmadığını savunmuştu.