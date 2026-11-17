Yakalanan şüphelilerden G.A.'nın (28) uyuşturucu ticareti, E.E.D.'nin (33) çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, E.E.A.'nın (24) kasten öldürme ve çeşitli suçlar, M.E.O.'nun (21) yağma ve suç örgütü üyeliği, A.B.'nin (30) çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, U.Y.'nin (38) ise uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından arandığı belirlendi.

Ayrıca C.B.'nin (35) İstanbul'da işlenen bir cinayet nedeniyle arandığı tespit edildi. Operasyonda kaçışı organize ettiği değerlendirilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Teknelerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 fişek ele geçirildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 283. maddesi ve göçmen kaçakçılığı kapsamında adli işlem başlatıldı.