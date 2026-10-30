Fırtına Deresi'ne atıkları dökmüşler. Ardeşen Belediyesi'ne çevre kirliliği cezası

Rize'nin Ardeşen Belediyesi'ne ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, CİMER'e yapılan şikayetler üzerine Fırtına Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Bakanlığın kentte hizmetlerin aksamaması amacıyla Ardeşen Belediyesi'ne hibe ettiği çöp kamyonlarıyla toplanan atıkların usul ve esaslara aykırı olarak Fırtına Deresi bölgesine döküldüğü belirlendi.

İncelemede, atıkların çevresel tedbir alınmadan vahşi depolandığı, alanın yakınında konut ve iş yerlerinin bulunduğu tespit edildi.

Belediyenin eylül boyunca aktarma istasyonuna hiç atık göndermediğinin de belirlenmesi üzerine, ihlaller nedeniyle Ardeşen Belediyesine 2 milyon 346 bin lira idari para cezası verildi.