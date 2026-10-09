Fon iddiaları: İki gazeteci tutuklandı, iki gazeteciye adli kontrol verildi

Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması sürerken, soruşturmaya ilişkin haber ve paylaşımları nedeniyle iki gazeteci gözaltına alındı, iki gazetecinin ise ifadesine başvurulması kararlaştırıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmalar doğrultusunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkında yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilen gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan iki gazeteci daha sonra tutuklandı.

SAYMAZ VE AĞIREL'E ADLİ KONTROL

Başsavcılık, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ise gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'in "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatını vermişti.

Mahkemeye çıkarılan iki gazeteci hakkında adli kontrol kararı verildi.