Fon soruşturması: Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait lüks araçlara el konulduğu bildirildi.

McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka araçların toplam piyasa değerinin 200 milyon lira civarında olduğu öğrenildi.

ARAÇLARI 26 BİN LİRAYA DEVRETMİŞ

Edinilen bilgiye göre; söz konusu araçların, ilk operasyonun yapıldığı tarihten hemen önce 7-8 Eylül tarihlerinde dört faklı kişiye toplam 26 bin 280 lira taşıt satış bedeli karşılığında devredildiği öğrenildi.

Hakkında el koyma tedbiri uygulanan dört araç muhafaza altına alınırken, Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Son dakika haberinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...