Fon soruşturmasında son durum: İki Tera yöneticisi için yakalama kararı
26.09.2026 09:53
Son Güncelleme: 27.09.2026 00:57
Eylül ayı ortasında hız kazanan soruşturmada tutuklanan isimler arasında çok sayıda şirket yöneticisi bulunuyor.
Fon soruşturmasında iki Tera yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla tutuklananların sayısı ise 51'e yükseldi.
Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
TUTUKLU SAYISI 51'E YÜKSELDİ
NTV muhabiri Sena Gürbıyık, soruşturmanın genişletildiğini ve adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklandığını dile getirdi. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 51'e yükseldi.
BAKAN GÜRLEK: PARA ÇIKIŞLARI İNCELENDİ, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek , suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.
Gürlek, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının incelelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu duyurdu.
Gürlek paylaşımında, "Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır." dedi.
Fon soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
TUTUKLANANLAR ARASINDA KİMLER VAR?
Fon soruşturması olarak da bilinen soruşturma eylül ayı ortasında hız kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül'de tutuklandı .
Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı .
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ise 24 Eylül Perşembe günü tutuklandı .
Devam eden süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
25 Eylül günü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Tutuklanan isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyordu.
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araca el konuldu.
TUTUKLANANLAR ARASINDA MERKEZ BANKASI'NIN ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR
Dün tutuklanan isimler arasında, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de var.
2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.
Kilimci'nin Tera'dan ayrıldığı şirketin yedi gün önce KAP'a yaptığı açıklamada yer almıştı.
Açıklamaya göre, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı.
Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.
Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1.8 milyar liralık 2 özel jeti ve lüks yatına el konuldu.
MİLYARLIK FİLOYA EL KONULDU
Fon soruşturması devam ederken, son olarak Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile, Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu .
El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlendi.
Yarız'a ait araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve güncel piyasa değerlerinin 200 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.
Yapılan tespite göre, bu araçların operasyondan kısa bir süre önce 26 bin 280 lira satış bedeliyle devredildiği ortaya çıktı.