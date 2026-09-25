Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon: Kapalı fonda işlem yapan iki kişi tutuklandı
25.09.2026 12:13
Son Güncelleme: 25.09.2026 20:36
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında bazı şirketlerin yöneticileri yer alıyor.
Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon yapıldı. Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6 kişinin işlemleri sürüyor.
Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere yönelik soruşturmada üçüncü dalga operasyon yapıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden beşi hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bu tespit üzerine harekete geçen polis, 25 Eylül günü İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. 6 kişinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
GÖZALTI LİSTESİNDE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VAR
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında bazı inşaat şirketleri ile araç kiralama şirketlerinin yöneticileri, bilgi işlem ve destek uzmanları yer alıyor.
Bu isimlerin bir inşaat şirketinin yöneticisi F.L., bir araç kiralama şirketinin genel müdürü N.E.T., bir tasarruf finansman kuruluşunun yöneticisi E.G. ile yine aynı şirketin denetçisi N.D. ile finans uzmanı H.B.A. ve bir inşaat şirketinin bilgi işlem uzmanı Y.C. olduğu öğrenildi.
Bir tasarruf finansmanı şirketinde insan kaynakları müdürü olarak görev yapan S.T.İ.'nin ise arandığı öğrenildi.
ŞÜPHELİLER NEYLE SUÇLANIYOR?
Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetle suçlanıyor.
Bu kişilerin Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesapları bulunduğu ve işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın lüks araçlarına el konulmuştu.
FON SORUŞTURMASINDA 45 TUTUKLU VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında bugüne kadar 45 şüpheli tutuklandı.
Tutuklanan isimler arasında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yer alıyordu. Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Aynı soruşturmada, 24 Eylül sabahı mahkemeye çıkarılan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız ise 15 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
El konulan malvarlıkları arasında Pusula patronu Serdar Turhan'ın özel jetleri de yer alıyor.
LÜKS ARAÇLAR, TEKNELER VE ÖZEL JETLERE EL KONULDU
Fon soruşturması devam ederken, son olarak Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile, Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu .
El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlendi.
Yarız'a ait araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve güncel piyasa değerlerinin 200 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.