Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon: Kapalı fonda işlem yapanlara gözaltı

Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere yönelik soruşturmada üçüncü dalga operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden beşi hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi.

ALTI ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, BİR KİŞİ ARANIYOR

Bu tespit üzerine harekete geçen polis, 25 Eylül günü İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Hakkında gözaltı kararı verilen yedi şüpheliden altısı gözaltına alındı. Polis, firari olarak aranan bir şüpheliyi arıyor.

GÖZALTI LİSTESİNDE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VAR

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında bazı inşaat şirketleri ile araç kiralama şirketlerinin yöneticileri, bilgi işlem ve destek uzmanları yer alıyor.

Bu isimlerin bir inşaat şirketinin yöneticisi F.L., bir araç kiralama şirketinin genel müdürü N.E.T., bir tasarruf finansman kuruluşunun yöneticisi E.G. ile yine aynı şirketin denetçisi N.D. ile finans uzmanı H.B.A. ve bir inşaat şirketinin bilgi işlem uzmanı Y.C. olduğu öğrenildi.

Bir tasarruf finansmanı şirketinde insan kaynakları müdürü olarak görev yapan S.T.İ.'nin ise arandığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetle suçlanıyor.

Bu kişilerin Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesapları bulunduğu ve işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.