Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyonda 5 tutuklama
25.09.2026 12:13
Son Güncelleme: 29.09.2026 09:32
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere yönelik soruşturmada 25 Eylül Cuma günü üçüncü dalga operasyon yapıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Şüphelilerden 5'i hakkında daha önce işlem başlatıldığı belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bu tespit üzerine harekete geçen polis, İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından 12 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.
Şüpheliler, Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer, adliyeye sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Yunus Caf tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.
ŞÜPHELİLER NEYLE SUÇLANIYOR?
Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetle suçlanıyor.
Bu kişilerin Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesapları bulunduğu ve işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
SPK'DAN 11 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (OZATD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesinin sonuçlarını açıkladı.
Kurulun 25 Eylül tarihli bültenine göre, 11 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin hükmü kapsamında suç duyurusunda bulunulacak.
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın lüks araçlarına el konulmuştu.
FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 47'YE ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında bugüne kadar 45 şüpheli tutuklanmıştı. Son dalga operasyonla birlikte bu sayı 47'ye yükseldi.
Tutuklanan isimler arasında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yer alıyordu. Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.
Aynı soruşturmada, 24 Eylül sabahı mahkemeye çıkarılan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız ise 15 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
El konulan malvarlıkları arasında Pusula patronu Serdar Turhan'ın özel jetleri de yer alıyor.
LÜKS ARAÇLAR, TEKNELER VE ÖZEL JETLERE EL KONULDU
Fon soruşturması devam ederken, son olarak Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki beş lüks araç ile, Pusula patronu Serdar Turhan'ın 1,8 milyar liralık iki özel jeti ve lüks yatına el konulmuştu .
El konulan özel jetlerin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi olduğu belirlendi.
Yarız'a ait araçların ise McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi marka olduğu ve güncel piyasa değerlerinin 200 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.